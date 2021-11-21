اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع باستثناء صعود "البحرين"

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود بورصة البحرين بنسبة 0.14%، فيما تصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.92% خاسرًا 224.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11485.94 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.30% خاسراً 35.94 نقطة ليغلق عند مستوى 11913.81 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.22% خاسرًا 7.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3257.79 نقطة.

بورصة السعودية



تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.92% خاسرًا 224.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11485.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.43% خاسرًا 597 نقطة ليغلق عند مستوى 23971.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.5 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.01%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.23%، ثم قطاعي البنوك والسلع الرأسمالية بنسبة 2.19%، 2.16%، على التوالي، ثم قطاعي الأدوية والطاقة بنسبة 2.03%، 2.01%، على التوالي، ثم قطاعي المرافق العامة وإنتاج الأغذية بنسبة 1.93%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات وحيدًا بنسبة 0.36%.

وقفز 15 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مكة" بنسبة 2.53%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 2.15%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 1.52%، وتراجع 186 سهمًا على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 6.99%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 6.13%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 5.60%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 470.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي



كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.22% خاسرًا 7.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3257.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 556.5 مليون سهم محققة ما قيمته 656.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 7290 صفقة لعدد 35 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 9.62%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.99%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.30%، ثم قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.44%، 0.38%، على التوالي.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.95%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 6.87%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 9.62%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.53%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 210.4 مليون ورقة بقيمة 176.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي



وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.15% خاسرًا 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8336.486 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.494 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 267 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 7281 صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.16%، وأخيرًا قطاعي الصناعة الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، 0.41%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 14.69%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.94%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 2.86%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 8.79%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 295.4 مليون درهم.

بورصة الكويت



كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسرًا 28.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7255.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 21.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7861.18 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% خاسرًا 44.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6081.96 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81% خاسرًا 51.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6277.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 381.9 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.7 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.52%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.68%، 0.65%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي.

بورصة قطر



وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.30% خاسراً 35.94 نقطة ليغلق عند مستوى 11913.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.4 مليون سهم بقيمة 231.4 مليون ريال عبر تنفيذ 5250 صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.44%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.47%.

بورصة البحرين



فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% رابحًا 2.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1793.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 515.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 66.29% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.86%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 37.70% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.57%.

كما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.61%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 7.48% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.52%، فيما تراجع سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.8%، 0.27%، على التوالي.