بنك التصدير الأفريقي: صفقات بـ 36 مليار دولار في معرض التجارة البينية IATF

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أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسم بنك" عن إتمام صفقات بقيمة 36 مليار دولار خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021 (IATF) 2021 الذي اختتم أعماله أمس الأحد في ديربان بجنوب إفريقيا.

وقدمت كانايو أواني العضو المنتدب للبنك التقرير الأولي لها عن معرض 2021، موضحة أنه تم تسجيل 11 ألفا و828 مشاركًا من أربع دول تم تخصيص يوم لكل منها بفعاليات المعرض وهي: جنوب إفريقيا ومصر وكوت ديفوار ونيجيريا، وسط تمثيل 46 دولة أفريقية وعارضيها، كما وصل عدد الدول المشاركة من إفريقيا وخارجها إلى 59 دولة.

وأضافت "استفدنا من معرض AITF 2018 الذي عقد في القاهرة، وتوصلنا إلى العديد من النجاحات".

بدوره قال بنديكت أوراما رئيس افريكسم بنك" إن العجز في تنويع المنتجات هو العائق الرئيس أمام وصول إفريقيا إلى السوق الأمريكية، داعيا إلى تعميق سلاسل القيمة الإقليمية لتعزيز التنافسية والازدهار للقارة عالميا".