باكستان توافق على حزمة مساعدة إنسانية بقيمة 5 مليارات روبية لأفغانستان

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وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، على تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية العينية الفورية بقيمة 5 مليارات روبية (28.6 مليون دولار) لأفغانستان تتضمن 50 ألف طن من القمح بجانب الإمدادات الطبية الطارئة.

وأرسلت باكستان شهر سبتمبر الماضي، الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والأدوية عبر الطائرة من "طراز سي 130" إلى أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن المساعدات الإنسانية تهدف إلى دعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت.