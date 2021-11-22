اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:46 م
أكرم القصاص
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باكستان توافق على حزمة مساعدة إنسانية بقيمة 5 مليارات روبية لأفغانستان

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:08 م
باكستان توافق على حزمة مساعدة إنسانية بقيمة 5 مليارات روبية لأفغانستان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
أ ش أ

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وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، على تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية العينية الفورية بقيمة 5 مليارات روبية (28.6 مليون دولار) لأفغانستان تتضمن 50 ألف طن من القمح بجانب الإمدادات الطبية الطارئة.

وأرسلت باكستان شهر سبتمبر  الماضي، الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والأدوية عبر الطائرة من "طراز سي 130" إلى أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن المساعدات الإنسانية تهدف إلى دعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت.


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روبية

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