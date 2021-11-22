إحالة صيدلى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق طبيب صيدلى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بعد ضبطه ‏يوم 29 أغسطس 2021 بدائرة مركز نبروه وبحوزته جوهر الترامادول المخدر بقصد ‏الاتجار والتعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازته أسلحة بيضاء بغير ترخيص ‏‏"مقصين".‏

وجاء فى أدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة فى القضية رقم 8348 لسنة 2021 جنايات مركز ‏المنصورة، والمقيدة برقم 2668 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة، أن تحريات مفتش الإدارة ‏العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بأن تحرياته المشتركة مع مفتش الإدارة العامة ‏للصيادلة للشئون الصحية بالدقهلية، دلتهما على اتجار المتهم "إبراهيم م. ا."، أخلى سبيله، 57 ‏عاما، صيدلى حر، ومقيم بدائرة مركز نبروه، فى المواد المخدرة متخذا من الصيدلية ملكه مكانا ‏لترويجها فاستصدر إذن من النيابة العامة، ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش الصيادلة وبتفتيشه عثر ‏بحوزته على 5 أقراص لجوهر الترامادول المخدرة وهاتف جوال ومبلغ مالي.‏

‏وبتفتيش الصيدلية عثر على سلاحين أبيضين "مقصين" ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بإحرازه ‏للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء لتجهيزها والمبلغ المالى حصيلة ذلك والهاتف ‏الجوال لتسهيلها. ‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص المضبوطة حوزة المتهم تحتوى على مادة ‏الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما أوضح تقرير مصلحة الطب الشرعى الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، أنه بفحص العينة المأخوذة ‏من المتهم ثبت أنها لجوهر "الترامادول" ومادة "الكلونازيام" المخدرين