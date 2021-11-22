اليوم السابع
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إحالة صيدلى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:15 م
إحالة صيدلى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قرر المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق طبيب صيدلى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بعد ضبطه ‏يوم 29 أغسطس 2021 بدائرة مركز نبروه وبحوزته جوهر الترامادول المخدر بقصد ‏الاتجار والتعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازته أسلحة بيضاء بغير ترخيص ‏‏"مقصين".‏

وجاء فى أدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة فى القضية رقم 8348 لسنة 2021 جنايات مركز ‏المنصورة، والمقيدة برقم 2668 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة، أن تحريات مفتش الإدارة ‏العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بأن تحرياته المشتركة مع مفتش الإدارة العامة ‏للصيادلة للشئون الصحية بالدقهلية، دلتهما على اتجار المتهم "إبراهيم م. ا."، أخلى سبيله، 57 ‏عاما، صيدلى حر، ومقيم بدائرة مركز نبروه، فى المواد المخدرة متخذا من الصيدلية ملكه مكانا ‏لترويجها فاستصدر إذن من النيابة العامة، ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش الصيادلة وبتفتيشه عثر ‏بحوزته على 5 أقراص لجوهر الترامادول المخدرة وهاتف جوال ومبلغ مالي.‏

‏وبتفتيش الصيدلية عثر على سلاحين أبيضين "مقصين" ومبلغ مالى،  وبمواجهته أقر بإحرازه ‏للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء لتجهيزها والمبلغ المالى حصيلة ذلك والهاتف ‏الجوال لتسهيلها. ‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص المضبوطة حوزة المتهم تحتوى على مادة ‏الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما أوضح تقرير مصلحة الطب الشرعى الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، أنه بفحص العينة المأخوذة ‏من المتهم ثبت أنها لجوهر "الترامادول" ومادة "الكلونازيام" المخدرين 


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