إحالة صيدلى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

قرر المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق طبيب صيدلى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بعد ضبطه يوم 29 أغسطس 2021 بدائرة مركز نبروه وبحوزته جوهر الترامادول المخدر بقصد الاتجار والتعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازته أسلحة بيضاء بغير ترخيص "مقصين".
وجاء فى أدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة فى القضية رقم 8348 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2668 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة، أن تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بأن تحرياته المشتركة مع مفتش الإدارة العامة للصيادلة للشئون الصحية بالدقهلية، دلتهما على اتجار المتهم "إبراهيم م. ا."، أخلى سبيله، 57 عاما، صيدلى حر، ومقيم بدائرة مركز نبروه، فى المواد المخدرة متخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها فاستصدر إذن من النيابة العامة، ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش الصيادلة وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 أقراص لجوهر الترامادول المخدرة وهاتف جوال ومبلغ مالي.
وبتفتيش الصيدلية عثر على سلاحين أبيضين "مقصين" ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء لتجهيزها والمبلغ المالى حصيلة ذلك والهاتف الجوال لتسهيلها.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص المضبوطة حوزة المتهم تحتوى على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما أوضح تقرير مصلحة الطب الشرعى الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، أنه بفحص العينة المأخوذة من المتهم ثبت أنها لجوهر "الترامادول" ومادة "الكلونازيام" المخدرين
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