انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية بالمدارس الإعدادية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

انطلقت اليوم بالمدارس الإعدادية بمحافظة المنوفية فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية لطلاب الصف الأول الإعدادى وذلك بمقر مدرسة دار التربية الرسمية للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ضمن الحملة الرئاسية 100 مليون صحة .

وقام بتدشين فعاليات المبادرة هانى عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية والدكتور يحيى سعيد مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية و الدكتور ناصر شرشر مدير إدارة الطب الوقائى للفيروسات الكبدية بالتأمين الصحى وحضور مدير المدرسة وهيئة التعليم .

وأكد مدير المديرية على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بجميع المدارس، مضيفاً بأنه تم إعداد خطة عمل لضمان نجاح تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية على تقديم أية مساعدات وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والعزب لسهولة الوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور يحيى سعيد مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية أن هذه المبادرة تستهدف الفحص الطبى على جميع طلاب الصف الأول الإعدادى بالمدارس سواء الحكومية أو الخاصة من خلال فرق طبية تابعة لفرع هيئة التأمين الصحى بالمنوفية ( أطباء ــ ممرضين ــ فنيين معامل ــ مدخلين بيانات ) وتسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة الصحة .