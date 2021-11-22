وعزفت فرق الموسيقى العسكرية، النشيد الوطني للبنان وموسيقى القوات المسلحة لدى وصول المشاركين في الاحتفال، كما تم إطلاق 21 قذيفة مدفعية ووضع الإكليل على النصب التذكاري وعرض التحية العسكرية.



يشارك في العرض العسكري وحدات من موسيقى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وفصيل من الكلية الحربية والقوات البحرية والجوية والحرس الجمهوري، بالإضافة إلى فصائل من المديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات العسكرية.



كما تشارك فصيلة من أفواج المغاوير والمجوفل ومغاوير البحر، بالإضافة إلى فصيلة من فرع مكافة الإرهاب والتجسس، ويحتفل لبنان في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر كل عام بعيد الاستقلال.