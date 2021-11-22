اليوم.. بدء تلقى الطعون على مرشحى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" بأن اليوم الاثنين بدء تلقى الطعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية لعام 2021 / 2022.

ولفت إلى أنه سوف يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28نوفمبر 2021، وتتم انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021.

وتابع : أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، على أن تتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وأشار سالم أن أعداد المرشحين فى انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الحقوق 56 طالبا وطالبة وكلية الصيدلية 68 طالبا وطالبة وكلية التمريض56 طالبا وطالبة وكلية التربية والطفولة،56طالبا وطالبة وكلية التربية النوعية 56 طالبا وطالبة وكلية التربية الرياضية21 طالبا وطالبة وكلية التكنولوجيا 55 طالبا وطالبة وكلية العلوم 56 طالبا وطالبة وكلية الهندسة 66 طالبا وطالبة وكلية التجارة 52 طالبا وطالبة وكلية التربية 55 طالبا وطالبة وكلية الطب 81 طالبا وطالبة وكلية الآداب 53. طالبا وطالبة پإجمالى 743 طالبا وطالبة

ومن جانبه ناشد سالم الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية مع ارتداء الكمامات حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وفى ذات السياق أكد سالم أن الانتخابات الطلابية بمثابة عرس ديمقراطى ومارثون طلاب طلابى يعكس روح الحياة الديمقراطية فضلا عن الاهتمام بالمشاركة المجتمعية والأنشطة الطلابية التى تسهم فى إعداد كوادر شبابية جماعية قادرة على تحمل المسؤولية لتولى المناصب القيادية التى تؤهلها الجامعة.