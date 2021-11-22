اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:45 ص
أكرم القصاص
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اليابان تدرس اللجوء لاحتياطيها النفطى لكبح ارتفاع الأسعار‎‎

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 ص
اليابان تدرس اللجوء لاحتياطيها النفطى لكبح ارتفاع الأسعار‎‎ حقول نفط - أرشيفية
أ ش أ

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قال مسؤولون حكوميون يابانيون اليوم الأحد، إن الحكومة اليابانية تدرس استخدام نفط من احتياطيات البلاد للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار النفط الخام، وذلك استجابة لطلب من الولايات المتحدة.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الحكومة اليابانية كان لديها حتى نهاية سبتمبر الماضي ما يعادل 145 يوما من الاستهلاك المحلي حيث لا يسمح بالإفراج عن الاحتياطي إلا في حالة نقص الإمداد أو في أوقات الكوارث الطبيعية.
 
وأضاف المسؤولون أن حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تدرس تزويد السوق بالنفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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