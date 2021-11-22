النقل تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات الدورة 4 لمعرض النقل الذكى

كتب رضا حبيشى

TRANS MEA ، الذى أقيم فى الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة. أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، نتائج استطلاع الرأى الذى أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي2021، الذى أقيم فى الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.

وأكدت الوزارة فى بيانها أن 75% قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعه مستجداتها الأمر الذى يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى لتحسين جودة حياة المواطنين وأن اسباب المشاركة بالمعرض التى أشار اليها المشاركون فى الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت فى الآتى (أشار 63٪ الرغبة فى معرفة فرص الاستثمار فى مجال النقل داخل مصر وأشار 59% من المشاركين إلى البحث عن معرفه الجديد فى مجال النقل الذكى بينما أشار 51% إلى معرفة المشروعات القومية التى تم إنجازها فى مجال النقل كما أوضح 23% إلى الرغبة فى المشاركة فى مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والاجانب من المشاركين فى استطلاع الرأى أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار فى مصر خاصة فى مجال النقل آمنه تماما، كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسى والامنى وتوفر فرص إستثمار واعده كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين فى الاستطلاع على نجاح وزاره النقل فى ربط شبكه الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الادوار التنفيذية والمجتمعية واحساس المواطنين بالاثر الايجابى لتحسين خدمات النقل و أبدى ٨٣ ٪ من المشاركين فى الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات والتى أيدت توجه وزاره النقل فى الاستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقى الخدمة.

وجاء فى بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين فى الاستطلاع أكدوا على ضرورة تنسيق وزاره النقل مع رجال الاعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير اساليب الادارة فى المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالميه الرائده فى مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ واخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل خاصه الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبيه وفقا للضوابط.