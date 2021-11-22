اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

النقل تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات الدورة 4 لمعرض النقل الذكى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:07 م
النقل تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات الدورة 4 لمعرض النقل الذكى وزارة النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، نتائج استطلاع الرأى الذى أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي2021 TRANS MEA، الذى أقيم فى الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.

 

وأكدت الوزارة فى بيانها أن 75% قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعه مستجداتها الأمر الذى يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى لتحسين جودة حياة المواطنين وأن اسباب المشاركة بالمعرض التى أشار اليها المشاركون فى الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت فى الآتى (أشار 63٪ الرغبة فى معرفة فرص الاستثمار فى مجال النقل داخل مصر وأشار 59% من المشاركين إلى البحث عن معرفه الجديد فى مجال النقل الذكى بينما أشار 51% إلى معرفة المشروعات القومية التى تم إنجازها فى مجال النقل كما أوضح 23% إلى الرغبة فى المشاركة فى مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.

 

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والاجانب من المشاركين فى استطلاع الرأى أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار فى مصر خاصة فى مجال النقل آمنه تماما، كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسى والامنى وتوفر فرص إستثمار واعده كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين فى الاستطلاع على نجاح وزاره النقل فى ربط شبكه الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الادوار التنفيذية والمجتمعية واحساس المواطنين بالاثر الايجابى لتحسين خدمات النقل و أبدى ٨٣ ٪ من المشاركين فى الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات والتى أيدت توجه وزاره النقل فى الاستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقى الخدمة.

 

وجاء فى بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين فى الاستطلاع أكدوا على ضرورة تنسيق وزاره النقل مع رجال الاعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير اساليب الادارة فى المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالميه الرائده فى مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ واخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل خاصه الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبيه وفقا للضوابط.


النقل

وزارة النقل

الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حلم الجمهورية الجديدة يتحقق فى ريف مصر.. حياة كريمة تحدث نقلة نوعية للارتقاء بالقرى بعد معاناة لسنوات طويلة.. 58 مليون مواطن ينتظرون تغييرا شاملا لحياتهم.. طفرة شاملة فى البنية التحتية والخدمات بجميع المحافظات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:00 ص

152 عاما على تدشين الشريان الملاحى الأهم فى العالم.. قناة السويس قصة نجاح على مر العصور.. نقلة فى التجارة العالمية حققتها القناة الجديدة خلال الأعوام السابقة.. والمنطقة الاقتصادية تمهد لمستقبل استثمارى واعد

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:30 م

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول مشروعات النقل على مستوى الجمهورية.. فيديو

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:00 ص

الدائرى أول طريق يطبق نظام النقل الذكى.. تنفيذ 18% من أعمال البنية التحية اللازمة للنظام الجديد.. شبكة كاميرات متكاملة لإحكام السيطرة المرورية.. وتشغيل النظام خلال العام المقبل بعد انتهاء أعمال تطويره وتوسعته

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة