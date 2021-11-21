صور جديدة لمحور كلابشة أعلى النيل بأسوان بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

نشرت وزارة النقل صورا لمحور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة إجمالية مقدارها 1.050 مليار جنيه، حيث تم تشغيله تجريبياً وأصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي أمام حركة المرور.

وأكدت وزارة النقل أن المحور الجديد يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم.

واضافت وزارة النقل أن طول المحور الجديد يبلغ 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل على 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصارف.

وأشارت وزارة النقل إلى أن هذا المحور يساهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بالاضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .



محور كلابشة محور كلابشة



محور كلابشة أعلى النيل محور كلابشة أعلى النيل



محور كلابشة مكون من حارتين بكل اتجاه محور كلابشة مكون من حارتين بكل اتجاه



محور كلابشة يربط شرق وغرب النيل بالصعيد محور كلابشة يربط شرق وغرب النيل بالصعيد