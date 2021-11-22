اليوم السابع
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المشدد عامين لعامل بسبب حيازته هيروين في الشرقية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:51 م
المشدد عامين لعامل بسبب حيازته هيروين في الشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى. وأمانة سر محمد عفت، عاملا بالسجن المشدد عامين، لحيازته كمية من مخدر الهيروين.

 

تعود أحداث القضية رقم 15182 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بضبط " م ش إ " عامل مقيم دائرة المركز  وبحوزته  مواد من  مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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