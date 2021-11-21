الإعدام شنقا لنجار موبيليا قتل مزارعا بطلق نارى في الرأس بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى. وأمانة سر محمد عفت، بالإعدام شنقا لنجار موبيليا قتل مزارعا لخلافات بينهما، وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتى الشهر الماضي لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه.

تعود أحداث القضية رقم 12850 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس العام بوصول" إسلام م ع ن" جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس والكتف الأيسر.

وبسؤال " ز ن"، 23 عاما عامل زراعى مقيم عزبة زكى بساتين الإسماعيلية، مركز بلبيس، أقر أنه أبصر المتهم حال خروجه من الأراضى الزراعية متجها نحو المجنى عليه، حاملا سلاح نارى بندقية إليه مطلقا منها عيارين ناريين صوبه مما تسبب فى حدوث وفاته.

وتبين من التحريات قيام "محمد ر ع " 35 عاما نجار موبيليا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.