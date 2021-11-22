اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:46 م
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المؤبد لشخص قتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:36 م
المؤبد لشخص قتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى سوهاج محكمة
سوهاج محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ محمد، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير، وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة صاحب مكتب توزيع دهانات بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل زوجته بدائرة قسم أول، بسبب خلافات زوجية بينهما.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضى، عندما وجهت النيابة للمدعو  "ح . ج" 31 سنة صاحب مكتب توزيع دهانات، بدائرة قسم أول سوهاج، تهمة قتل المجنى عليها " ف . أ"  زوجته، بأن قام بالتعدى عليها بالضرب، وإرغامها على تناول مادة سامة، الأمر الذى أودى بحياتها، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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