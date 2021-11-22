اليوم السابع
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الكهرباء تناشد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:55 م
الكهرباء تناشد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ ايمن حمزة متحدث الكهرباء
كتب محمد شرقاوى

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ناشد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ، معقبا أن الوزارة تستقبل بلاغات المواطنين على مدار الساعة لعزل أعمدة الإنارة الغير معزولة حفاظا على أرواح المواطنين، مضيفا أن أعمدة الإنارة في بعض الأحيان، نتيجة التعديات التى تحدث عليها قد تمثل خطورة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار تقديم الإعلامى تامر أمين: "أناشد المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ، لأنه في بعض الأحيان يكون خطرا عليهم، ويجب على المواطنين، الاتصال بالكهرباء مباشرة على الخط الساخن 121، وسوف يتم العمل مباشرة على فصل التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة التي بها خطر".

ورغم انخفاض درجات الحرارة التى يأتى معها انخفاض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية نتيجة للاستغناء عن مكيف الهواء وغيرها من الأجهزة التى تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة، إلا أن هناك بعض المواطنين يستمرون فى مواجهة ارتفاع قيمة الفاتورة نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة الكهربائية التى تتسبب فى ارتفاع الفاتورة مثل الدفاية وسخانات حمامات السباحة وغيرها.


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