الكنيسة الكاثوليكية تبحث تفعيل وثيقة الأخوة مع كلية الشريعة والقانون

كتب ــ محمد الأحمدى

اجتمع الأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون، بمقر الكلية، لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

ودار هذا اللقاء التحضيري حول آليات العمل في الفترة المقبلة، وسبل تفيعل وثيقة الأخوة الإنسانية، بمشاركة الدكتور محمود حامد عثمان، عميد الكلية، والدكتور حمدى أحمد سعد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد راضي قنصوه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

شارك أيضًا وفد الكنيسة الكاثوليكية، الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس، وفادى عادل، أعضاء لجنة وثيقة الأخوة الإنسانية.