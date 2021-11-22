الكشف على 634 حالة في قافة طبية ضمن حياة كريمة بقرية الهيشة بقنا

قنا - صابر سعيد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، قافلة متعددة التخصصات إلى قرية الهيشة بمركز نجع حمادي، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لعدد 634 حالة مرضية، بحسب تصريح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية قامت بمناظرة 120 حالة باطنة و87 رمد و114 عظام و75 أنف واذن و25 نساء وتوليد و73 اطفال و125 جلدية و15 نفسية وعصبية.



وأشار نصاري، إلي أنه تم المسح الميداني لـ 6 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعانون من صعوبات نفسية وجسدية والتواصل مع ذويهم لتوضيح الطريقة الافضل للتعامل معهم، كما شملت القافلة مجموعة مكافحة الادمان التي عقدت العديد من الجلسات وتوزيع المطبوعات والملصقات للتوعية بأضرار الإدمان.