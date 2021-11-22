اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 1122 شابا وإحالة 16 شكوى عمالية للقضاء بالدقهلية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:09 ص
القوى العاملة: تعيين 1122 شابا وإحالة 16 شكوى عمالية للقضاء بالدقهلية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1122 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4128   شاباً منهم 25 من ذوى القدرات، فضلاً عن توفير 52 فرصة عمل.
 
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 29 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 12 عاملا، و 4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 25 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي- أن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 712 منشأة وتم القيام بـ 26 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 122 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 16 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 52 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1626 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1626 عاملا على مهن مختلفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 330 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.


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كعب العمل

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