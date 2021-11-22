القوى العاملة: تعيين 1122 شابا وإحالة 16 شكوى عمالية للقضاء بالدقهلية

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 29 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 12 عاملا، و 4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 25 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي- أن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 712 منشأة وتم القيام بـ 26 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 122 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 16 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 52 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1626 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1626 عاملا على مهن مختلفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 330 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.