اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة: تعيين 1214 شابا واستخراج 1531 شهادة "مهارة ومزاولة حرفة" بقنا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:41 ص
القوى العاملة: تعيين 1214 شابا واستخراج 1531 شهادة "مهارة ومزاولة حرفة" بقنا القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1214 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 3948 شاباً، فضلا عن استخراج 1531 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة .
 
وأشارت الوزارة إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 169 ألف جنيه، لـ 73  عاملاً، وصرف 83 ألفاً و 172 جنيها للرعاية الصحية لـ 509 عاملا من المسجلين بالمديرية.
 
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أكتوبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 514 منشأة، وأسفر عن تحرير 52 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية،  تم تسوية  6 منها ودياً ،وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت شكوتين مازالتا تحت البحث والدراسة  .
 
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 133 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
 
 
 
 

 


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

مديرية القوى العاملة بقنا

التفتيش العمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعلن تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:49 ص

القوى العاملة: تعيين 907 شباب وصرف 57 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:48 ص

القوى العاملة تعلن أسماء مستحقى تعويضات بالسعودية لم تستدل على عناوينهم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:29 ص

القوى العاملة: تحرير 44 محضر صحة مهنية ومهلة لـ128 منشأة لتوفيق أوضاعها بسوهاج

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:18 ص

القوى العاملة تعلن بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة الأحد لمدة 5 أيام

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:09 م

القوى العاملة: استخراج 186 شهادة قياس مستوى المهارة بمطروح

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:49 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة