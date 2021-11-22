اليوم السابع
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"القرار قرارك" حملة توعية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ببنى سويف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:16 ص
"القرار قرارك" حملة توعية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ببنى سويف حملة عن أضرار المخدرات
بنى سويف هانى فتحى

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شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف برعاية إحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، حملة توعية لجميع العاملين بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة من إدارة الفرع واللجنة الطبية العامة وعيادة السلام.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، أن الحملة استهدفت جميع العاملين بالمبنى بالإضافة إلى المرضى المترددين بهدف توعية لهم عن أضرار المخدرات والعواقب القانونية المتعلقة بتعاطى المواد المخدرة وتعرفيهم بالخط الساخن 16023 وذلك تزامنا مع القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره يونيو الماضي، وبالتالى سيطبق هذا القانون فى الخامس عشر من شهر ديسمبر القادم.


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