اليوم السابع
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انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس بنى سويف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:50 م
انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس بنى سويف انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سى
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في فعاليات مبادرة الكشف عن فيروس سي، لطلاب الصف الأول الإعدادي، استكمالًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي يقوم على تنفيذها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ، وتستهدف أكثر من 70 ألف طالباً وطالبة بمختلف المدارس والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ببني سويف.

 وأوضح  محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحى" خلال تواصله مع المحافظ لمتابعة سير العمل في المبادرة  أنه قد بدأت اليوم الأحد فعاليات أعمال المبادرة ،مشيراُ إلى أنه قد تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة  وأن الفرق المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 15 فريقا، لإجراء المسح في 431 مدرسة إعدادي و116معهدًا أزهريًا إعداديًا بإجمالي مستهدف 70ألفًا و292 طالبًا وطالبة بمدارس ومعاهد الحضر والريف.

 وأشار مدير فرع التأمين إلى تفقده اليوم جانباً من فعاليات المبادرة خلال زيارته لعدد من المدارس ،للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات ،مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية  لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وذلك بحضور الدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشئون الطبية ،الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات ومنسق المبادرة، و مصطفى محمود مدير إدارة المتابعة والرقابة بالتأمين الصحى ببنى سويف.

 اعمال المبادرة

اعمال المبادرة


دكتور محمد يحى يتفقد المبادرة
دكتور محمد يحى يتفقد المبادرة


مبادرة فيروس سى
مبادرة فيروس سى


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