القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقة مجوهراتها في المنصورة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالدقهلية وضبطت مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) باكتشافه مقتل شقيقته، وكذا وجود كسر بباب الشقة والعثور على جثتها موثوقة القدمين واليدين وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدم وجود مشغولاتها الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بذات القرية "تربطه صلة قرابة بالمجنى عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بأنه نظراً لعلمه بأن المجنى عليها تُقيم بمفردها عقد العزم على سرقتها وفـى سبيل ذلك قام بمغافلة كريمة عمه (زوجة نجل المجنى عليها) ، وقام بسرقة مفتاح باب العقار سكن المجنى عليها من حقيبة يدها، وتوجه لمسكن المجنى عليها ومكث بمدخل العقار فـى إنتظار خروجها من الشقة إلا أنها لم تخرج فقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الإستغاثة فقام بكتم أنفاسها وخنقها حتى أُغشى عليها.. ثم قام بتقييد قدميها ويدها وإستل سكين من المطبخ وتعدى عليها فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وعقب ذلك إستولى على (مصوغاتها الذهبية التى كانت تتحلى بها - هاتفها المحمول - مبلغ مالى) وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية .. وتم بإرشاده ضبط المسروقات.