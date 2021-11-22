العراق وألمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين

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شدد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، ووزير الدولة للشؤون الخارجيّة الألماني ميجيل برجر، على ضرورة دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات (حوار المنامة)؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي.



واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين، وتطرقا إلى الملفّ الاقتصاديّ، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا.



وقال وزير الخارجية العراقي إنّ حكومة بلاده مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين، وإعادتهم إلى البلاد عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة.