اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:46 م
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الصين تضع قمرا صناعيا جديدا فى مدارات الأرض

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 م
الصين تضع قمرا صناعيا جديدا فى مدارات الأرض قمر صناعى - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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أعلنت وسائل إعلام صينية أن بلادها نجحت مؤخرا في إيصال قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض لاستخدامه في الأغراض المدنية.

وتبعا للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) فإن الصين نجحت في وضع قمر Gaofen-11-03 الصناعي الجديد في مداره المطلوب حول الأرض، وستستخدمه للأغراض المدنية ومراقبة الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.

جرى إطلاق القمر المذكور يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، من قاعدة "تايوان" الفضائية في مقاطعة شانشي الصينية، تمام الساعة 9:51 بالتوقيت المحلي (4:51 بتوقيت موسكو)، واستخدم في إطلاقه صاروخ صيني من نوع Long March، حيث أصبحت تلك المرة 397 التي تستخدم فيها الصين هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائية.

 

 


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الأرض

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