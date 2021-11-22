اليوم السابع
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"الصحة" تطلق برنامج الرعاية الصحية لكبار السن مدى الحياة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:00 ص
"الصحة" تطلق برنامج الرعاية الصحية لكبار السن مدى الحياة.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها أطلقت برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، الذى انطلاق بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا.
 
"اليوم السابع" يستعرض في تحليل معلوماتى الخدمات التى يقدمها البرنامج لكبار السن: 
 
- البرنامج يهدف لتحسين الحياة الصحية لكبار السن.
 
- يقدم البرنامج خدمات الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.
 
- تم تخصيص 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى لأداء الخدمات.
 
- حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.
 
- البرنامج يقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.
 
-  البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها.
 
- تقديم المشورة الخاصة بالتغذية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.
 
- يتم تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي 2 زيارة سنوية.
 
- يتم إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة.
 
 

الصحة

كبار السن

جودة الحياة الصحية

الرعاية الصحية

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