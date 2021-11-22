الشرطة اليونانية تطلب توظيف 30 طبيبا نفسيا لرعاية الجنود

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مقر الشرطة اليونانية اليوم الإعلان عن مسابقة لتعيين 30 طبيبًا نفسيًا و 30 طبيبًا. ونشر موقع إيكات اليوناني، أن المسابقة التي أعلن عنها المقر الرئيسي للشرطة اليونانية تتمثل في توظيف 60 فردًا، كمهام خاصة للقطاع الصحي، وتحديداً 30 اختصاصيًا في علم النفس و 15 طبيبًا نفسيًا و 13 طبيبًا و 2 اختصاصي أمراض الرئة.

وبعد الإجراءات اللازمة، وبعد الانتهاء من تدريبهم، سيشغلون، من بين أمور أخرى، العيادات الإقليمية، التي تم إنشاؤها مؤخرًا بقرار من رئيس الشرطة اليونانية ، الفريق مايكل كرامالاكيس ، في مقر الشرطة في 13 مدينة رئيسية.

جاء في بيان صادر عن قيادة الشرطة اليونانية: "إن تعيين علماء صحة مدربين تدريباً جيداً وإدماجهم في طاقم الشرطة اليونانية ، هو تتويج للجهود المستمرة المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي الشرطة اليونانية، منزل. وبهذه الطريقة ، ستتم تغطية الاحتياجات الصحية لكل من موظفي الشرطة اليونانية الحاليين والمتقاعدين ، وكذلك أسرهم ، على الفور وبشكل فعال ".