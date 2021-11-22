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السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات على الخطوط.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:34 م
السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات على الخطوط.. اعرف التفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت وزارة النقل أنه فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب، تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالآتى:

أولا : خط طنطا / منوف/ القاهرة والعكس

اعتبارا من يوم 23/11/2021

- تعديل  تركيب قطارات 535/ 544/ 121/ 558  لعربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحاليه .

ثانيا: خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس:

اعتبارا من يوم 24/11/2021

- تعديل تركيب قطار 15  اكسبريس القاهرة / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 32  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 35  اكسبريس القاهرة / طنطا  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

اعتبارا من يوم 25/11/2021

- تعديل تركيب قطار 3  اكسبريس طنطا / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 132  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار  31  اكسبريس القاهرة / دمنهور  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

اعتبارا من يوم 26/11/2021

- تعديل تركيب قطار  2  اكسبريس دمنهور  / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

ثالثا : خط بنها / ميت غمر

اعتبارا من يوم 24/11/2021

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 819  ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15 يصل ميت غمر الساعة 5.25.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 820  ركاب ميت غمر / بنها  لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05 .

- تعديل تركيب قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ /838 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية .

رابعا : خط الجيزة / الوسطي / الفيوم والعكس

اعتبارا من يوم 24/11/2021

- تعديل  تركيب قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و  130/ 143/ 146/ 153/ 156 عربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية.


وزاره النقل

اخبار وزاره النقل

السكه الحديد

الهيئه القوميه لسكك حديد مصر

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