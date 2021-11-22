السجن المشدد 5 سنوات لشخصين في اتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه فى السيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على عرفان، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى السيدة زينب، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي و خالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي و عبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تعدوا عليه مستخدمين الأداة المضبوطة موضوع الاتهام اللاحق، مما شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، مستغلين ضعف مقاومته وكبر سنه، وقد تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وأحدثا به الإصابات المبينة بالتحقيقات.

كما حازا المتهمان أداة " عصا خشبية" " بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد المجنى عليه، أن حال تواجده داخل منزله قاما المتهمان بالطرق على الباب وطلبا منه مساعدتهما ماليا، وحال دلوفه لغرفته لجلب مال لهما، فوجىء بالمتهم الأول بطرحه أرضاً، وطلب منه المتهمان مبلغ مالي لتركه حياً، وتعدى عليه الأول بالضرب فى الوجه حتى غاب عن الوعى منهم، وحال إفاقته تبين له أنهم سرقوا بعض المنقولات ومبلغ مالي.