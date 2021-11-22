الرئيس اللبنانى: العراقيل أمام عمليات الإصلاح مستمرة ونعمل على تذليلها

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن العراقيل التي توضع أمام عمليات الإصلاح، التي كان من المفترض أن تنجز خلال الأعوام الماضية، مستمرة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تذليلها الواحدة تلو الأخرى.



جاء ذلك خلال استقباله وفود القيادات المسلحة التي قدمت له التهاني بالذكرى الـ78 للاستقلال وفي مقدمتهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.



وجدد عون التأكيد على أنه سيعمل خلال السنة الأخيرة من ولايته على ملاحقة القضايا العالقة، وفي مقدمها وضع مسار الإصلاحات على سكة صحيحة ودائمة، وصولاً إلى معالجة الملف الاقتصادي من خلال برنامج العمل الذي ستنجزه الحكومة قريبًا.



وأشاد رئيس الجمهورية "بالدور الذي يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، على رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها ضباط وأفراد هذه القوى؛ نتيجة الأزمة المالية التي يمر لبنان بها في هذه الظروف، والتي أتت حصيلة تراكم أحداث داخلية وخارجية وسؤ إدارة وتفشي الفساد".