الدفع بـ 3 آلاف عامل نظافة لكسح مياه الأمطار من الشوارع بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أصدرت شركة النظافة بالإسكندرية ، تعليمات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى كسح مياه الأمطار، حيث اضطر حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، تعليماته إلى رؤساء قطاعات الشركة بالتدخل الفورى والعاجل لمعاونه أجهزة المحافظة التنفيذية فى مواجهة ظروف الطقس السيئ التى تمر بها المحافظة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشارت الشركة فى بيان صادر اليوم إلى أنه تم الدعم بأكثر من ثلاثة آلاف عامل بشوارع الإسكندرية للمعاونه فى كسح مياه الأمطار الخفيفه لأقرب شنيشة أو مطبق، وإنشاء غرفة عمليات للتواصل مع شركة الصرف الصحى للإبلاغ بالتجمعات الكبيرة والتى تحتاج إلى سيارات لشفط المياه.

وعلى صعيد آخر كلف اللواء أحمد شريف لطفى العضو المنتدب للشركة، المهندس محمد عبد اللطيف ،العضو المنتدب للشئون الفنيه و التنفيذ وإبراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية و الخدمات المميزة، بتكثيف أعمال رفع المخلفات و التعاون التام مع شركات المرافق للتخفيف من تداعيات هطول الأمطار على المحافظة.

و أوضح أحمد شحاته رئيس المركز الإعلامى للشركة، أنه منذ بداية النوة وحتى أمس تم رفع أكثر من 10 ألاف طن مخلفات بلدية من محافظة الإسكندرية، وأن أعمال كسح مياه الأمطار تأتى انطلاقا من الوازع الوطنى للشركة و العاملين بها بضرورة التعاون و الوقوف إلى جانب أجهزة الدولة.



عمال النظافة