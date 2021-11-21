"الأمن القومى المصرى".. ندوة لجامعة القناة لطلاب مدرسة السلام بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس ضمن مبادرة "وعي" وفى إطار الدور المجتمعى وتنفيذًا لمهام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بالتعاون مع إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس ونائبها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور 30 طالبا بمدرسة السلام الرسمية للغات.

حاضرت الدكتورة فاطمة ممدوح محمد، المدرس المساعد بكلية التجارة، حيث تناولت عدة نقاط أساسية للتوعية بالأمن القومى حول مفهوم الأمن والأمان بمفهومهما الشامل والعام وهو تحقيق الطمأنينة والاستقرار للفرد والمجتمع على حد سواء، وذلك بعدم تخويف أى من أفراده أو تعريضه لأى تهديد يمس سلامه الجسدى أو النفسى كما تطرقت إلى مفهوم الأمن القومى بصفة عامة وهو ضمان سلامة جميع المواطنين وتنمية إمكانيات الدولة وحماية حدودها وذلك على كافة المستويات سواء من الأخطار الداخلية والخارجية من خلال كافة الوسائل المتاحة.

ثم وضحت مفهوم الشائعات التى تعد بمثابة خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر فى المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها. دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين وتفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذى يحمل أدلة على صحة الأخبار.

وتمثل هذه الشائعات جُزءًا كبيرًا من المعلومات التى نتعامل معها ومنه تطرقت إلى مفهوم الأمن القومى المصرى وما تمثله وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك – إنستغرام – واتساب- تليجرام وغيرها) من تهديد للأمن القومى المصرى من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة الغير صحيحة من مصادر غير رسمية وأكملت حديثها فى الجزء الخاص بسرية المعلومات وحرية تداولها والإطار التى يستوجب منع تداولها سواء المعلومات الخاصة بالحكومة والأمن القومى أو فى قضايا معينة وأشرنا إلى أن ذلك قد يرجع إلى انه قد يكون توافر المعلومة أكثر ضررًا من نشرها وقد تمت الإشارة إلى القوانين المتعلقة بحجب المعلومات والمعايير المتعلقة به كما تناولت أيضًا التوعية بخطر تداول المعلومات الغير صحيحة والتى تعد بمثابة شائعات ومدى خطرها على الأمن القومى خاصة إذا كانت المعلومات تتعلق بأمن الدولة أو قضايا مجتمعية بالإضافة إلى التوعية بالأخطار المتعلقة بتداول المعلومات الشخصية على والسوشيال ميديا ووسائل التواصل التواصل الاجتماعى وما تمثله من اختار شخصية وأخطار أمنية.

وفى نهاية الندوة تم الرد على جميع الأسئلة الموجهة من الطلاب للمحاضر، وتأتى الندوة بتنظيم إدارة الاتصالات والمؤتمرات تحت إشراف إيفون حبيب ميخائيل مدير الإدارة.

جامعة القناة تنظم ندوة لطلاب مدرسة السلام

طلاب مدرسة السلام الرسمية للغات

طلاب مدرسة السلام الرسمية للغات