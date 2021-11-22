"التجارة العالمية" تناقش مقترحا دوليا بالتنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا

كتب عبد الحليم سالم

يواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية المناقشة حول التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا، والمقدم من الهند وجنوب افريقيا، وذلك تمهيدا لوضعه فى نقاشات المؤتمر الوزارة المقبل للمنظمة والمقرر انعقاده فى الفترة من من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

وبحسب ما اعلن على الموقع الرسمى للمنظمة فان رئيس مجلس " التريبس" ، السفير داجفين سورلى من النرويج، قال إنه سيتأكد من عدم ترك أى جهد لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة للتوصل إلى نتيجة قائمة على توافق الآراء فى المؤتمر الوزارى الذى سيعقد، ولا سيما أن الأعضاء اعتمدوا تقرير الحالة الشفوية الذى سيرفعه رئيس مجلس تريبس إلى المجلس العام المقرر عقده فى الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر والخاص بتقديم لمحة عامة واقعية عن المناقشات التى جرت فى مجلس تريبس منذ أكتوبر 2020، سواء بشأن الاقتراح المقدم من الهند وجنوب إفريقيا الذى يطلب التنازل عن بعض أحكام اتفاق تريبس بشأن حقوق الملكية الفكرية، للقاحات COVID-19 واقتراح الاتحاد الأوروبى لمشروع إعلان المجلس العام بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة فى ظروف الوباء.

وذكرت المنظمة إنه بينما يشير التقرير إلى أن الوفود لا تزال ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل فى إتاحة الوصول الآمن وفى الوقت المناسب إلى لقاحات وأدوية عالية الجودة ومأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة للجميع، فإنه يقر أيضا بأن الاختلافات لا تزال قائمة بشأن مسائل مهمة.

أضافت إنه فيما يتعلق بمقترح طلب التنازل، يشير التقرير إلى استمرار الخلاف حول السؤال الأساسى حول ما إذا كان التنازل هو الطريقة المناسبة والأكثر فاعلية لمعالجة النقص والتوزيع غير العادل للقاحات وغيرها من المنتجات ذات الصلة بـ COVID-19 والوصول إليها.

وفيما يتعلق بمقترح الاتحاد الأوروبى، يشير التقرير إلى استمرار الخلاف حول السؤال الأساسى حول ما إذا كانت هذه المبادرة هى الطريقة المناسبة والأكثر فاعلية لمعالجة النقص والتوزيع غير العادل للقاحات وغيرها من المنتجات ذات الصلة بـ COVID-19 والحصول عليها.

وهذا يعنى أن مجلس " تريبس " سيبقى فى دورة ما بعد المجلس العام وربما حتى المؤتمر الوزارى لذلك، سيستمر المجلس فى توفير منتدى للوفود لتوفير الشفافية بشأن محادثاتهم الجارية واعتماد أى عناصر أو حلول قد تكون قد توصلوا إليها حتى يمكن التوصية بها للوزراء قبل بدء المؤتمر الوزارى الثانى عشر.