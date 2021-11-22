الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى 1166 ألف طن فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

حقق الاستهلاك المحلى من السولار ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 1166.9 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك في شهر أغسطس عام 2020 نحو 965 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 201.9 ألف طن.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تراجعا طفيفا في حجم الإنتاج المحلي من السولار، حيث بلغ نحو 804 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 881 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 77 ألف طن.

وسجلت الواردات المصرية من البوتاجاز تراجعا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات في شهر أغسطس الماضي نحو 125 ألف طن، بينما كانت 154.2 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 29.2 ألف طن.

وفي المقابل تراجع الإنتاج المحلى من البوتاجاز، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 135.7 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 155 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 19.3 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئى"، بينما كانت 4211 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 222 ألف طن.