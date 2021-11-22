اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:16 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبي يدرس إدخال تغييرات على شهادات التطعيم ضد كورونا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:09 م
الاتحاد الأوروبي يدرس إدخال تغييرات على شهادات التطعيم ضد كورونا التطعيم ضد كورونا
وكالات

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يناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري كيفية تحديث شهاداته الرقمية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ونهجه للسفر داخل وخارج التكتل.  
 
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة بلومبرج للأنباء إن الجرعات التعزيزية سوف تكون أحد المواضيع التي سوف تتناولها المناقشات عندما يلتقي وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل غدا الثلاثاء، إلى جانب مناقشة تغيير طول فترة سريان شهادة التطعيم ضد كوفيد-19.
 
وذكر أحد الدبلوماسيين أن الوزراء الذين تم تكليفهم بالإعداد لقمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 16 -17 ديسمبر سوف يناقشون أيضا التردد في تلقي اللقاح الذي أثار احتجاجات شوارع عنيفة في العديد من الدول الأعضاء في الأيام الأخيرة.
 
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن المفوضية الأوروبية سوف تقدم أيضا مقترحات لسفراء التكتل بعد غد الأربعاء بشأن مراجعة التوصيات بشأن السفر غير الضروري بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة.  
 
يشار إلى أن مقترحات المفوضية بشأن السفر غير الضروري ليست ملزمة للدول الأعضاء.
 

الاتحاد الأوروبي

شهادات التطعيم ضد كورونا

كورونا

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