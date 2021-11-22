وقال المالك - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للندوة العالمية "تحويل عملية التعليم: لنتعلم أن نعيش معا على أساس التربية الأخلاقية" التي تعقدها منظمة (أريجاتو) الدولية في جنيف بشراكة الإيسيسكو - إن القيم الأخلاقية أداة محورية لتعزيز ثقافة الأمم والنهوض بالحضارات، وتحقيق السلم والأمن، وتطوير الثقة المتبادلة والوئام والمحبة بين الناس، وترسيخ التعايش بين شعوب العالم، مشيرا إلى ما تبذله منظمة الإيسيسكو من جهود لتعزيز القيم الأخلاقية لدى النشء، ابتداء من المراحل الأولى للطفولة، ووصولا إلى مرحلة التعليم العالي.



وأفاد بيان للإيسيسكو بأن المالك استعرض - خلال كلمته - أبرز برامج ومبادرات الإيسيسكو المتنوعة، التي تهدف إلى ترسيخ المعرفة، والقيم، والأخلاق النبيلة، والقضاء على جميع أشكال الانحراف، ونشر المحبة بين الأفراد، من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي، والتقدم نحو التنمية المستدامة.