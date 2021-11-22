الإفراج عن محامي ترمب السابق بعد 3 سنوات في السجن

وكالات

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية، الاثنين، عن مايكل كوهين، محامي دونالد ترمب الشخصي سابقاً، والقائم على ترتيب أمور الرئيس الأميركي السابق، في نهاية عقوبة بالسجن ثلاث سنوات جراء مخالفات مالية شابت حملة ترامب الانتخابية فضلاً عن جرائم أخرى.

وأبلغ كوهين (55 عاماً) الصحافيين خارج المحكمة الجزئية في مانهاتن أنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون "لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبداً فوق القانون".

كان كوهين، الذي مثّل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر 2018 بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل حملة

ترمب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.