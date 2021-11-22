الأمم المتحدة: التبغ يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا

ريهام عبد الله

كشفت الأمم المتحدة، أن استخدام التبغ، يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص بصورة سنوية، وقالت: "يجب عمل المزيد لمساعدة 1.30 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على الإقلاع عن التبغ".

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يتسبب استخدام التبغ في وفاة حوالي 8 ملايين شخص سنويًا، تقرير منظمة الصحة العالمية، يشير إلى استمرار انخفاض عدد المستخدمين في جميع أنحاء العالم، على الرغم من ذلك يجب عمل المزيد لمساعدة 1.30 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على الإقلاع عن التبغ".



الأمم المتحدة

وفى سياق آخر أحيت منظمة الأمم المتحدة، اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا الطرق، وأشارت إلى أن نحو 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم نتيجة لحوادث المرور، كل عام، وقالت :"تعتبر حوادث المرور السبب الرئيسى لوفيات الأطفال والشباب".

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"فى كل عام، يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم نتيجة لحوادث المرور.... وتعتبر حوادث المرور السبب الرئيسى لوفيات الأطفال والشباب، فى اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، تذكروا أولئك الذين ماتوا، ادعموا الذين نجوا، اتخذوا إجراءات لإنقاذ الأرواح".

وفى سياق آخر دعت لجنتان أمميتان لحقوق الإنسان هما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، فى بيان مشترك صدر فى جنيف، دعت البلدان إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب فى النزاعات المسلحة وأمهاتهم، وكذلك النساء الناجيات من العنف الجنسى حيث يحتجن إلى حماية شاملة من الدولة.