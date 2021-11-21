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الأمم المتحدة: 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم نتيجة لحوادث المرور سنويا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:50 م
الأمم المتحدة: 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم نتيجة لحوادث المرور سنويا الأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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أحيت منظمة الأمم المتحدة، اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا الطرق، وأشارت إلى أن نحو 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم نتيجة لحوادث المرور، كل عام، وقالت :"تعتبر حوادث المرور السبب الرئيسى لوفيات الأطفال والشباب".

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"فى كل عام، يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم نتيجة لحوادث المرور.... وتعتبر حوادث المرور السبب الرئيسى لوفيات الأطفال والشباب، فى اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، تذكروا أولئك الذين ماتوا، ادعموا الذين نجوا، اتخذوا إجراءات لإنقاذ الأرواح".

 

 

 

الأمم المتحدة

 

الأمم المتحدة

وفى سياق آخر دعت لجنتان أمميتان لحقوق الإنسان هما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، فى بيان مشترك صدر فى جنيف، دعت البلدان إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب فى النزاعات المسلحة وأمهاتهم، وكذلك النساء الناجيات من العنف الجنسى حيث يحتجن إلى حماية شاملة من الدولة.


الامم المتحدة

حوادث الطرق

ذكرى ضحايا الطرق

الحوادث احياء ذكرى ضحايا الطرق

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