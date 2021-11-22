افتتاح المعرض الخيرى العشرين لطلاب كلية التمريض جامعة أسيوط.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حرص إدارة الجامعة المتواصل علي دعم كافة أبنائها الطلاب فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها والذي يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي والدعم لمجابهة متطلبات الحياة، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب وتحفيزهم للمزيد من الجد والاجتهاد وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي .

وفي هذا الإطار افتتح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات المعرض الخيري العشرين والذي نظمه اتحاد طلاب كلية التمريض بصالة الأنشطة الطلابية بالكلية وذلك بحضور الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة انتصار محمد يونس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة رمزي يوسف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت علي خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة, والدكتورة حكمت إبراهيم منسق الانشطة الطلابية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذة إيمان غدير مصطفي مدير رعاية الشباب بالكلية، فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأعضاء اتحاد الطلاب وطلبة الكلية.

وخلال الافتتاح أعرب الدكتور شحاته غريب عن بالغ سعادته بالمنتجات المعروضة داخل المعرض والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام وتحقيق الدور المجتمعي للجامعة بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية، معلناً في ذلك عن تقديم مبلغ مالي لدعم المنتجات المعروضة بأسعار منخفضة.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة سماح محمد عبد الله أن المعرض في نسخته العشرون يعد نجاحاً يضاف للكلية ويؤكد حرصها على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب قدرات عدد من الطلاب الغير قادرين وتلبي احتياجاتهم ومنها الملابس, حيث أن المعرض يقام كل عام بالجهود الذاتية لأعضاء هيئة تدريس الكلية الذين يتبرعون باستمرار مادياً وعينياً لإقامة هذا المعرض مرتين كل عام لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية بحيث يستغل ريعه في تنظيم المعرض وفي إقامة يوم اليتيم بالكلية كل عام، وقد بلغت قيمة المعروضات في هذا المعرض حوالي 30 ألف جنيه.

وفى سياق آخر، بدأت فعاليات اليوم التطوعي لتجميل وتزيين وتشجير الحرم الجامعي وكليات الفرع بجامعة الأزهر بأسيوط، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "مشروع سفراء" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي اليوم، وذلك تفعيلا لنشر ثقافة التطوع والعمل المجتمعي.

وذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد أبو نبوت عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط والدكتور محمد عطا الله عميد كلية التربية بنات بأسيوط والدكتور صلاح رمضان وكيل كلية البنات الإسلامية، وأعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومديري الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، والطالبات، ومنسقي مشروع سفراء الأزهر بكليات فرع أسيوط ومنسقي اليوم التطوعي بكليات البنات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أن هذا اليوم هو يوم فى حب مصر الأزهر الشريف والهدف منه مشاركة الطالبات فى أعمال تجميل وتزيين وتشجير الحرم الجامعي ، والذى يأتي متواكباً مع رسالة وعمل منسوبي الجامعة فى مجال المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة فى مختلف الفعاليات التى تشهدها الجامعة فى مختلف المجالات فى ظل قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



افتتاح معرض خيري بتمريض أسيوط



معرض خيري بتمريض أسيوط



افتتاح المعرض الخيري



فعاليات اليوم التطوعي بكليات البنات بأسيوط لتجميل و تشجير الحرم الجامعي والكليات