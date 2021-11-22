اعرف خريطة وأماكن الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات المقبلة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات فرص الأمطار اليوم الإثنين، على كافة أنحاء الجمهورية، بعد موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه خريطة الأمطار المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية كما يلى:-

أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على هذه المناطق:

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

العريش

ويشهد اليوم الإثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ، ووسط سينما تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.