إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة الحمام على طريق الساحل الشمالي

مطروح - حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل، على طريق الخدمات، بالساحل الشمالي، أمام قرية البلاج، في الاتجاه للإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، محمد علي عبد الرازق "٣٨ سنة"- من برج العرب – مزارع، مصاب باشتباه كسر بالفك وكدمات وسحاجات في الجسم، وأحمد مسعود " ٣٧ سنة" – من قرية أولاد مسعود في مركز الحمام- سائق، مصاب بكدمات وسحاجات في الجسم متفرقة، و محمد محمود هنيدي " ٢٤ سنة" - من برج العرب- سائق، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني والكاحل.

تم تقديم الإسعافات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.