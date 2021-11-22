اليوم السابع
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إصابة عاملين بمشاجرة لخلافات على مبلغ مالى في شبرا الخيمة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:38 م
إصابة عاملين بمشاجرة لخلافات على مبلغ مالى في شبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصيب عاملان إثر حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على مبالغ مالى لوالدة أحد الطرفين لدى الآخر، لعملها بورشة ملابس خاصة بالطرف الثانى وامتناعه عن سداد المبلغ لها، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخصين مصابين إثر حدوث مشاجرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، الأول "محمد م ف"، 30 سنة، عامل، مقيم الكابلات دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى غائر بالفخذ الأيسر، وطرف ثان "إسلام ع س"، 18 سنة، ترزى، مقيم عزبة رستم دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى شبه غائر بالفخذ الأيسر وكدمات بالجبهة.

وأوضحت التحريات، أنه تعدى كل من الطرفين على بعضهما البعض، وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح أبيض "مطواة" كانا بحوزة كل منهما، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب وجود خلاف على مبلغ مالى مستحق لوالدة الثانى، وذلك حال عملها بورشة ملابس خاصة بالطرف الأول وامتناعه عن سداده لها.

جرى تحويل المصاب الأول لمستشفى القصر العينى، والثانى لمستشفى الزيتون التخصصى للعلاج والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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