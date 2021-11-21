أمن القليوبية يضبط مسجل خطر اتخذ منزله وكرا للاتجار بالسلاح فى شبرا الخيمة

وكانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة أعماله الإجرامية في تجارة السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه أثناء تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.