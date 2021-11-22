اليوم السابع
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أنا قلبى برج حمام.. هنا قرية السلاطنة بالشرقية ذات الـ1000 برج حمام

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:59 م
أنا قلبى برج حمام.. هنا قرية السلاطنة بالشرقية ذات الـ1000 برج حمام صور الحمام
كتبت- فتحية الديب تصوير ماهر إسكندر

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التقطت عدسة "اليوم السابع" خلال جولة بقرية السلاطنة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مجموعة من الصور لأبراج الحمام يرجع عمرها لأكثر من 100 عاما، وعليها أسراب من الحمام، فى لوحة فنية من الجمال لقطع هندسية مخروطية من الطين، زينت أجسادها ثقوب دائرية تراصت في تناغم، بنمط معماري شبه متطابق، جعل من أبراج الحمام سمة مميزة  لقرية السلاطنة، وأحد أهم الرموز البصرية والذهنية المرتبطة متناثرة فوق بساط من الخضرة، يعلوها أسراب من الحمام البري النادر، تسرق أعين الناظرين والمارة بطريق" فاقوس- الزقازيق" أمام قرية السلاطنة بمحافظة الشرقية.

 

قرية السلاطنة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية،  كانت  فى خمسينات القرن الماضى أكبر مركز تجارى لتربية وبيع الحمام البرى، وأحد المعالم  التراثية   التي  تشتهر بها القرية، وأحد عناصر البيئة الريفية التي تشتهر بها القرية وتنفرد بتصميمها  الذي يميزها عن أية أبراج للحمام ، وتفخر بتاريخها العريق فى تربية الحمام، لكن فى الفترة الأخيرة تلاشت العديد من الأبراج وحرص مربين الحمام على بقاء أبراجهم كنوع من التراث وذكرى أجدادهم  اكثر منه مصدر للدخل والرزق.

وقد برع أهالى قرية السلاطنة منذ أكثر من 150 عاما، في بناء أبراج الحمام وأخذوا يقيمونها على هيئة أشكال هندسية جميلة، فمنها ما يبنى على هيئة مخروطية، ومنها ما يبنى على هيئة قباب مستديرة، ومنها ما يبنى على هيئة حجرات تزينها فتحات التهوية التي تعمل على أشكال مختلفة تعطي الأبراج تهوية، ويقسم البرج من الداخل إلى جدراين متعامدين إلى أربعة أقسام متساوية،  ويقسم كل قسم فيها إلى مستطيلين بواسطة حاجز من الطين.

أبراج الحمام بالشكل المخروطي
أبراج الحمام بالشكل المخروطي

 

ابراج الحمام تصنع من الطين
ابراج الحمام تصنع من الطين

 

ابراج الحمام
ابراج الحمام

 

ابراج حمام
ابراج حمام

 

ابراج من الطين
ابراج من الطين

 

الحمام
الحمام

 

المواد الخام المستخدمة في البناء هي الطين و التبن
المواد الخام المستخدمة في البناء هي الطين و التبن

 

أنواع من الحمام المختلفة
أنواع من الحمام المختلفة

 

بناء أبراج الحمام
بناء أبراج الحمام

 

بناء البرج بارتفاعات مختلفة
بناء البرج بارتفاعات مختلفة

 

بنايات من الطين
بنايات من الطين

 

بنايات مخروطية من الطين
بنايات مخروطية من الطين

 

تربية الحمام باب رزق
تربية الحمام باب رزق

 

تربية الحمام بالشرقية
تربية الحمام بالشرقية

 

تربية الحمام رزق
تربية الحمام رزق

 

تربية الحمام فى الشرقية
تربية الحمام فى الشرقية

 

تربية الحمام
تربية الحمام

 

جمال الحمام
جمال الحمام

 

معظم أبراج الحمام بالشكل المخروطي
معظم أبراج الحمام بالشكل المخروطي

 

يمكن بناء البرج بارتفاعات مختلفة
يمكن بناء البرج بارتفاعات مختلفة

 


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