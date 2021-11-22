أنا قلبى برج حمام.. هنا قرية السلاطنة بالشرقية ذات الـ1000 برج حمام

التقطت عدسة "اليوم السابع" خلال جولة بقرية السلاطنة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مجموعة من الصور لأبراج الحمام يرجع عمرها لأكثر من 100 عاما، وعليها أسراب من الحمام، فى لوحة فنية من الجمال لقطع هندسية مخروطية من الطين، زينت أجسادها ثقوب دائرية تراصت في تناغم، بنمط معماري شبه متطابق، جعل من أبراج الحمام سمة مميزة لقرية السلاطنة، وأحد أهم الرموز البصرية والذهنية المرتبطة متناثرة فوق بساط من الخضرة، يعلوها أسراب من الحمام البري النادر، تسرق أعين الناظرين والمارة بطريق" فاقوس- الزقازيق" أمام قرية السلاطنة بمحافظة الشرقية.

قرية السلاطنة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، كانت فى خمسينات القرن الماضى أكبر مركز تجارى لتربية وبيع الحمام البرى، وأحد المعالم التراثية التي تشتهر بها القرية، وأحد عناصر البيئة الريفية التي تشتهر بها القرية وتنفرد بتصميمها الذي يميزها عن أية أبراج للحمام ، وتفخر بتاريخها العريق فى تربية الحمام، لكن فى الفترة الأخيرة تلاشت العديد من الأبراج وحرص مربين الحمام على بقاء أبراجهم كنوع من التراث وذكرى أجدادهم اكثر منه مصدر للدخل والرزق.

وقد برع أهالى قرية السلاطنة منذ أكثر من 150 عاما، في بناء أبراج الحمام وأخذوا يقيمونها على هيئة أشكال هندسية جميلة، فمنها ما يبنى على هيئة مخروطية، ومنها ما يبنى على هيئة قباب مستديرة، ومنها ما يبنى على هيئة حجرات تزينها فتحات التهوية التي تعمل على أشكال مختلفة تعطي الأبراج تهوية، ويقسم البرج من الداخل إلى جدراين متعامدين إلى أربعة أقسام متساوية، ويقسم كل قسم فيها إلى مستطيلين بواسطة حاجز من الطين.