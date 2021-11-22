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أمن المنافذ يضبط 44 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:00 ص
أمن المنافذ يضبط 44 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف جهود الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز "إنفوجراف" جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و44 قضية فى مجال الأمن العام، و1511 قضية فى مجال ضبط المخالفات المرورية، و247 قضية فى مجال تنفيذ الأحكام.

 

جهود أمن المنافذ
جهود أمن المنافذ

 


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