أمطار خفيفة بمحافظة بورسعيد بعد طقس مشرق خلال فترة التقلبات الجوية.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الإثنين، عن سقوط الأمطار على أنحاء كثيرة بمحافظة بورسعيد بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المحافظات المصرية.

وسقطت الأمطار على شوارع بورسعيد، منذ قليل، ما بين خفيفة وغزيرة واستمرت لعدة دقائق، على الرغم من الطقس الخزيفي المعتدل الذي تشهده المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع سقوط أمطار وهبوب رياح شديدة بعدد من المحافظات المصرية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، على أن تنحصر فرصة سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ووسط سيناء تكون خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا.

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أثرت الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الأمطار تسقط على بورسعيد



أمطار ببورسعيد



جانب من سقوط الأمطار ع بورسعيد



سقوط الأمطار على شوارع بورسعيد



سقوط أمطار على محافظة بورسعيد



سقوط شديد للأمطار ببورسعيد



سقوط للامطار على محافظة بورسعيد