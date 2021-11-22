اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار خفيفة بمحافظة بورسعيد بعد طقس مشرق خلال فترة التقلبات الجوية.. لايف وصور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:23 م
أمطار خفيفة بمحافظة بورسعيد بعد طقس مشرق خلال فترة التقلبات الجوية.. لايف وصور
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الإثنين، عن سقوط الأمطار على أنحاء كثيرة بمحافظة بورسعيد بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المحافظات المصرية.

 

وسقطت الأمطار على شوارع بورسعيد، منذ قليل، ما بين خفيفة وغزيرة واستمرت لعدة دقائق، على الرغم من الطقس الخزيفي المعتدل الذي تشهده المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع سقوط أمطار وهبوب رياح شديدة بعدد من المحافظات المصرية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، على أن تنحصر فرصة سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ووسط سيناء تكون خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا.

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أثرت الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الأمطار تسقط على بورسعيد
الأمطار تسقط على بورسعيد

 

أمطار ببورسعيد
أمطار ببورسعيد

 

جانب من سقوط الأمطار ع بورسعيد
جانب من سقوط الأمطار ع بورسعيد

 

سقوط الأمطار على شوارع بورسعيد
سقوط الأمطار على شوارع بورسعيد

 

سقوط أمطار على محافظة بورسعيد
سقوط أمطار على محافظة بورسعيد

 

سقوط شديد للأمطار ببورسعيد
سقوط شديد للأمطار ببورسعيد

 

سقوط للامطار على محافظة بورسعيد
سقوط للامطار على محافظة بورسعيد

 

شوارع بورسعيد اليوم الأثنين
شوارع بورسعيد اليوم الأثنين

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الطقس

الأمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المدارس ترفع تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار استعدادا لعودة الدراسة غدا.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:41 م

محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف فى مواجهة سقوط الأمطار

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:30 م

طقس الغربية .. شمس ساطعة وطقس معتدل بعد سقوط أمطار أمس.. لايف وصور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:26 م

ليلة سقوط الأمطار.. تعطيل الدراسة بـ 10 محافظات.. رفع حالة التأهب القصوى وغرف عمليات وانتشار معدات الشفط بالشوارع.. شباب بالعريش ينقذون مبنى حى أبو صقيل من الغرق.. ووزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن الوضع

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:37 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة