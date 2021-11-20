اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: تمركز سيارات كسح مياه الأمطار للتعامل السريع مع التقلبات المناخية

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:38 م
محافظ بورسعيد: تمركز سيارات كسح مياه الأمطار للتعامل السريع مع التقلبات المناخية تمركز السيارات ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة خلال الفترة القادمة، تم الدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة، وتمركز سيارات النافوري والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول للتعامل السريع مع أي آثار للأمطار فور سقوطها، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها بعد أن تم تطهير مصارف المياه وبالوعات الأمطار.

ووجه "محافظ بورسعيد"، بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ بورسعيد، على اتخاذ عدد من الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى فى غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتنسيق المستمر بينهم لسرعة مواجهة آثار السيول والأمطار.

كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة في كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع.

 

تمركز السيارات ببورسعيد
تمركز السيارات ببورسعيد

 

تمركز فرق الطوارئ
تمركز فرق الطوارئ

 

تمركزات فرق للأمطار
تمركزات فرق للأمطار

 

سيارات طوارئ الأمطار
سيارات طوارئ الأمطار

 

سيارات مسح المياه
سيارات مسح المياه

 


الطقس

حالة الطقس

طقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس الان

الطقس القاهرة

الطقس في مصر

احوال الطقس

الطقس في القاهرة

حالة الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

الطقس يوم الاثنين

أخبار الطقس حالا

الطقس غدا

امطار القاهرة

امطار غزيرة

امطار اليوم

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة