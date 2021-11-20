محافظ بورسعيد: تمركز سيارات كسح مياه الأمطار للتعامل السريع مع التقلبات المناخية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة خلال الفترة القادمة، تم الدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة، وتمركز سيارات النافوري والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول للتعامل السريع مع أي آثار للأمطار فور سقوطها، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها بعد أن تم تطهير مصارف المياه وبالوعات الأمطار.

ووجه "محافظ بورسعيد"، بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ بورسعيد، على اتخاذ عدد من الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى فى غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتنسيق المستمر بينهم لسرعة مواجهة آثار السيول والأمطار.

كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة في كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع.



تمركز السيارات ببورسعيد



تمركز فرق الطوارئ



تمركزات فرق للأمطار



سيارات طوارئ الأمطار