اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 78.59 دولار لبرنت و75.74 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 78.59 دولار لبرنت و75.74 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار أسعار النفط اليوم 78.59 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي75.74 دولار للبرميل.

سجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ 4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.4%.

وقالت وكالة كيودو اليابانية، إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.


النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكومة اليابان تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:41 ص

أمريكا تسحب من الاحتياطى الإستراتيجى للنفط بسبب ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:15 م

انخفاض مخزونات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2003

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:23 م

وكالة أنباء إيرانية: تهالك خط أنابيب النفط فى خوزستان تسبب فى انفجارها.. فيديو

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:47 ص

روسيا تتوقع قفزة فى أسعار النفط إلى 120 دولارا العام المقبل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة