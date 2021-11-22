أسعار النفط تسجل 78.59 دولار لبرنت و75.74 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار أسعار النفط اليوم 78.59 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي75.74 دولار للبرميل.

سجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ 4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.4%.

وقالت وكالة كيودو اليابانية، إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.