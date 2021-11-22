أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد هبوط محدود في سوق الصاغة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 808 جنيها وفق سعر إغلاق السوق الأسبوع المنقضي، ويشهد الذهب في مصر استقرار ملحوظ الآن في الأسواق.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام.

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6464 جنيها.

أونصة الذهب 1846 دولارا.

وكان هناك عدد من الأحداث الأسبوع أثرت على الذهب منها أن اليورو اتجاهه الهابط مقابل الدولار الأمريكي، واستقر عند أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، ليتداول تحت مستوى 1.13. وجاء انخفاض اليورو بعد أن حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من تشديد السياسة النقدية مبكرًا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه العديد من البنوك المركزية الأخرى بفتح أبوابها بشكل متزايد لفكرة رفع أسعار الفائدة مبكرًا للحد من نمو التضخم.

انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات الأسبوع الماضي، لتتداول دون مستويات الـ 76 دولار للبرميل، وجاء التراجع بعد أن خفضت أوبك توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل هذه السّنة 2021 والمخاوف المتزايدة بشأن موافقة البيت الأبيض على الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي.

شهد الجنيه الاسترليني بعض التقلبات خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وعودة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاع التضخم إلى 4.2%، وهو أعلى مستوى بحوالي عقد من الزمان، يعتقد العديد من المراقبين أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2022.