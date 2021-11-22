أسعار الذهب اليوم تنخفض 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين هبوطا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات بالتعاملات المسائية، عقب تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر إلي مستويات 1827 دولار، مما ينعكس على أسعار الذهب في السوق المصري، مع توقعات بتغير أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 917.75 جنيه.

عيار 21 سجل 803 جنيهات.

عيار 18 سجل 688.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6424 جنيها.

أونصة الذهب 1827 دولارا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للفدرالي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 24.63 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.8% إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4% إلى 2060.24 دولار للأونصة.