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أسعار الدولار اليوم الاثنين 22-11-2021 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:07 ص
أسعار الدولار اليوم الاثنين 22-11-2021 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجلت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 22-11-2021، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

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